таноми52:

Бац! и ввели трёхязычие, не подготовив достаточное количество преподавателей-предметников, соответствующих методик преподавания и проч. Очень хотелось выглядеть в глазах мира продвинутыми... или, хотя бы, прослыть...

в Лондоне два прохожих

- Сорри, хау мач из воч?

- сыскс воч

- сач мач?

- хум хау

- МГИМО финишд?

- аск!