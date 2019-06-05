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§ NG.kz
Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на английском языке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин возмутился некачественным преподаванием предметов на английском языке в школах Казахстана и потребовал от министерства образования и науки пересмотреть методику начисления доплат.
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§ Ольга kost
Re: Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на...
Ольга kost


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 28.05.19
Отправлено: 05.06.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё казахского, русского и остальных всех предметов.
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§ Гога
Re: Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Англии выпишите преподавателей - будет вам полное погружение .
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§ таноми52
Re: Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что и доказывает, что трёхязычие в данное время ,это такая афера в масштабах государства. Бац! и ввели трёхязычие, не подготовив достаточное количество преподавателей-предметников, соответствующих методик преподавания и проч. Очень хотелось выглядеть в глазах мира продвинутыми... или, хотя бы, прослыть...
Практической пользы от поголовного трёхязычия будет маловато: ученики даже при прекрасном знании английского, найдут ли все ему применение? Следовательно, через некоторое время, без практики язык забудется. Деньги на ветер!
Или выпускники будут искать какую-никакую работу за границей: эмиграция в дальнее зарубежье увеличится.
Если вопрос серьёзно стоит о качестве, то Гога прав: лучше пригласить преподавателей-предметников из-за границы. Пока своих "с младых ногтей" не обучат.
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§ Victor Yang
Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на английском языке
Victor Yang


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Сообщений: 11585
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бац! и ввели трёхязычие, не подготовив достаточное количество преподавателей-предметников, соответствующих методик преподавания и проч. Очень хотелось выглядеть в глазах мира продвинутыми... или, хотя бы, прослыть...

Напомнило:
Цитата:
в Лондоне два прохожих
- Сорри, хау мач из воч?
- сыскс воч
- сач мач?
- хум хау
- МГИМО финишд?
- аск!

Только в нашем случае будет не "мгимо финишд", а "Фром Казакстан аррив?"
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§ Victor Yang
Учителей потребовали лишить доплат за плохое преподавание на английском языке
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11585
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Практической пользы от поголовного трёхязычия будет маловато: ученики даже при прекрасном знании английского

Да и не будет такого поголовно. А начинать, по моему мнению, надо с высшего образования - чтобы оно было действительно высшим, а не поголовно выдавать всем дипломы.
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