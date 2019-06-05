Сыкымы Re: "Все из-за ветра, ничего криминального нет", -... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 898

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:54 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35055 Делали так, чтобы гордиться, что мы собирали это колесо. А сейчас все грязью поливается. Можно бы было запустить колесо во время ветра, и кабинки верхние бы тогда там не находились постоянно, и тогда бы их не раскачало", - объяснил представитель компании-подрядчика Александр Коренев. Источник:

Раньше построил мост - становись под него, а по мосту транспорт пускали. Исполнитель готов сам прокатиться в той кабинке, в которой, якобы, дверца была плохо закрыта?