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≡ "Все из-за ветра, ничего криминального нет", - вращающиеся кабинки на колесе обозрения в Рудном прокомментировали в ТОО "АлатауГорСТрой"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Все из-за ветра, ничего криминального нет", - вращающиеся кабинки на колесе обозрения в Рудном прокомментировали в ТОО "АлатауГорСТрой"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель компании ТОО "АлатауГорСтрой", которая является исполнителем работ по установке аттракциона, прокомментировал инцидент с вращающимися кабинками. По их мнению, колесо абсолютно безопасное, а вращение - обычный закон физики.
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§ Сыкымы
Re: "Все из-за ветра, ничего криминального нет", -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Делали так, чтобы гордиться, что мы собирали это колесо. А сейчас все грязью поливается. Можно бы было запустить колесо во время ветра, и кабинки верхние бы тогда там не находились постоянно, и тогда бы их не раскачало", - объяснил представитель компании-подрядчика Александр Коренев. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35055

Раньше построил мост - становись под него, а по мосту транспорт пускали. Исполнитель готов сам прокатиться в той кабинке, в которой, якобы, дверца была плохо закрыта?
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