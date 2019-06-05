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§ NG.kz
Улицу Маяковского частично перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Движение автотранспорта по улице Маяковского в границах улиц Воинов-Интернационалистов и Хакижановой будет перекрыто в связи с реконструкцией напорного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
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§ seroff
Re: Улицу Маяковского частично перекроют в Костанае
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 252
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 05.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну теперь чтобы доехать с кжби на кск надо через затоболовку ехать ,город перекрыт поперёк и так какой год уже. По Алтынсарина днём не проехать пробки,Абая не доделывают ,Баймагамбетова закрыто Гагарина закрыто ,интересно кто нибудь из акимата по этим улицам ездит?
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