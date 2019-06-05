Балтикасемь Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная... #6





(Пользователи) Сообщений: 21

Регистрация: 08.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 Т9 в прошлом комментарии: Пот моему все предельно ясно написанно: уволят если подтвердится факт. Я думаю, что если несправедливые обвинения коснутся вас, вам будет не очень приятно. Любой недруг может прийти и сказать: он вор , это не значит, что всем на кого показывают надо руку отсекать.