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Страница 63 из 63«1...616263
Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет. Почему сюда? Алекс и ты мужики которые прожили. Я за 10 лет работу поменял 2 раза. . Я везде сам уходил. Не один директор не сказал вы уволен. Я просто. По многим причинам говорю я ухожу. Просто устал и не хочу. Что первый что второй ты пожелешь и орёт так что я не когда не слышал. Я просто тупо молчу. И просто говоря я не хочу, я ухожу. Почему? Вслед вопрос. Почему ты если я не устраивал в чем то, почему не увальнял а когда я ксзал что ухожу, сыпяпяися маты. (крепостное право не отменили?)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я за 10 лет работу поменял 2 раза. .

У меня в трудовой всего 8 записей.
6 - до Армии, принят уврлен,после...
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нету теперь трудовой. Я просил зимой, уйти. . Он обещал. Время пришло я сказал что не хочу больше на вас работать. Он начал орать (хотя зарплата у меня была супер,) заходила за 300. Я просто морально не хочу. Для меня давно деньги не цель. Какая разница в чем меня похоронят, хоть в дешовом гробе или дорогом.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Давай я буду вам уазики( таблетки) загонять.

Виталя, а может начнём вот такими - торговать?

Тебе хватит. Возьмёшь с собой подружку,
и езжай - куда - хочешь. Спальник - есть,
кухня - есть.Душ - есть. Чё ещё нада?... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Такая хрень у нас не пользуется спросом. За сохним на ровном месте Барбару точно не увезешь. На острава. Я тебе реально предложил ващето. Ну ладно. Давай тогда. Так. Прозондируй ауди 2012--3 её ещё можно спихнуть. Мерс тоже. Бмв не смотри.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 3534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Спальник - есть, кухня - есть.Душ - есть. Чё ещё нада?..

похоже на передвижной цирк лилипутов.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
передвижной цирк лилипутов.

К вам такой, в КОстанай - приезжал?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
К вам такой, в КОстанай - приезжал?...


не знаю. я в этом веке в цирке не был.таком, под куполом.
а так например цирк лесорубов у нас круглый год работает.
еще есть несколько подобных.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще есть несколько подобных.

Алекс, знаю. Цирк - асфальтровщиков,
водопроводчиков и самый - главный-
Акиматчиков... :lol: ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто - фото. Через стекло, лобовое.

На парковке, у магазина... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Через стекло, лобовое

Попробуй из багажника.
Лучше вид должен быть.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Немцев с дойчланда прибывает с каждым днем

Алекс, посадили там кого-то из миграционной
службы. Завгару,наверное теперь - платить,
не придётся. Пока они напуганные... :lol: :-o :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, на учёт Завгара - поставил?
Или он будет жить - 3 дня в Лисаковске,
3 дня в Кустанае? Тогда не надо ставить.
Смотри миграционщики сейчас - злые... :lol: :-o :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3534
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тогда не надо ставить.


давно уже не надо ставить.
Дюссельдорф-Москва-Челябинск-Кустанай.
два самолета и VW Multivan.
16 часов в дороге были.ночь и полдня.
отдыхают пока,вечером будем чай пить.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
16 часов в дороге были.

Алекс, для меня это - тяжело... :-o
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