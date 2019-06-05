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§ NG.kz
Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35909
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это произошло в ходе совместного брифинга департамента АДГСПК РК и департамента полиции, посвященного ключевым направлениям сотрудничества ведомств по противодействию коррупции. Брифинг состоялся сегодня, 5 июня.
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§ drakon
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детский лепет Генерала.
Отец пришёл... моего сына преследует
начальник... не даёт - работать...
Кто уйдёт в Отставку? Тов.Генерал?... 8-) :-o
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§ raem
Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
raem


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Сообщений: 4
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 05.06.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы что?!!! ведь это не звание ,это счастье
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§ kolibri
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
kolibri


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Сообщений: 19
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 05.06.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы генерал не ответил вам все равно будет не так и не то
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§ Балтикасемь
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Балтикасемь


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Сообщений: 21
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 05.06.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Пот моему в себя предельно ясно написанное: уволят если подтвердится факт. Я думаю, что если несправедливые обвинения коснутся вас, вам будет не очень приятно. Любой недруг может прийти и сказать: он ворот, это не значит, что всем на гол показывают надл руку отсекать.
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§ Сержант Рипли
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Сержант Рипли


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Сообщений: 65
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 05.06.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:Кто уйдёт в Отставку? Тов.Генерал?...
[/Время идёт, песня остаётся той же. Испанской инквизиции лишь бы кто нибудь ушёл :lol: ;-)
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§ Балтикасемь
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Балтикасемь


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Сообщений: 21
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 05.06.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т9 в прошлом комментарии: Пот моему все предельно ясно написанно: уволят если подтвердится факт. Я думаю, что если несправедливые обвинения коснутся вас, вам будет не очень приятно. Любой недруг может прийти и сказать: он вор , это не значит, что всем на кого показывают надо руку отсекать.
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§ Vradon
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Vradon


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Сообщений: 181
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 05.06.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это я понимаю, вышел и все сам сказал генерал! Теперь новости похоже будем узнавать от него!
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§ drakon
Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16455
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант Рипли:
лишь бы кто нибудь ушёл :lol:

Токаев сказал,непосредственный
начальник коррупционера - должен сам уходить... :lol:
Я чтоль сказал?... :-P
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§ таноми52
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 744
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант Рипли:
Испанской инквизиции лишь бы кто нибудь ушёл



Не "кто-нибудь", а вымогатели и воры ("коррупционер" - слишком красиво для них) И не "ушёл", а выгнали с позором!
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§ Сыкымы
Re: Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 898
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
непосредственный начальник коррупционера - должен сам уходить...

Вот именно. :-) У начальника отдела непосредственный начальник - это начальник управления. И он - не генерал ;-) Получается, сам под себя копнул. Или если сам разоблачил - не считается?
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