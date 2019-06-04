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Vital:
Любой житель что Костаная, что Затобольска скажет и поттвердит что после ремонта в кране в течении 5 минут идет ржавая вода.
В Затобольске воду отключают крайне редко ,за год возможно 2-3 раза,после этого действительно в течении некоторого времени идёт грязная вода,это конечно не 5 минут а примерно часа 2-3.
Мне кажется можно отнестись с пониманием к таким перебоям ,ведь от аварий никто не застрахован.
Кстати даже когда вода на вид идеально чистая,она всё равно грязная и пить её не желательно.Сейчас специально поменяю фильтр который простоял месяц и покажу на фото какого он цвета.