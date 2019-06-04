Добринцофф Re: Разве можно пить такую воду? #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6535

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:56 Цитата: Vital:

Любой житель что Костаная, что Затобольска скажет и поттвердит что после ремонта в кране в течении 5 минут идет ржавая вода.

В Затобольске воду отключают крайне редко ,за год возможно 2-3 раза,после этого действительно в течении некоторого времени идёт грязная вода,это конечно не 5 минут а примерно часа 2-3.

Мне кажется можно отнестись с пониманием к таким перебоям ,ведь от аварий никто не застрахован.

Кстати даже когда вода на вид идеально чистая,она всё равно грязная и пить её не желательно.Сейчас специально поменяю фильтр который простоял месяц и покажу на фото какого он цвета.