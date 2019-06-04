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§ NG.kz
Разве можно пить такую воду?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео холодной воды, которая течет из крана в его доме, прислал "НГ" житель Затобольска Алексей Орлов.
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* drakon
Re: Разве можно пить такую воду?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это многодетные семьи, выпили всю -
хорошую воду. Вам такая - осталась... :lol: :-o
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§ Vital
Re: Разве можно пить такую воду?
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В затобольск всегда была самая чистая и вкусная вода. Я не спец, ну вроде она идёт, скважина в районе дач "автомобилист". . Можно даже провести эксперимент. Поставить два стакана с водой. Один с крана Костаная, другой с затобольска и дать попробовать незнакомым людям. Зуб даю. Где вкусная вода. Затобольская.
Удивлён что в частном секторе(Восточный) есть центральный водопровод. Прогресс прям.
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§ лимон
Re: Разве можно пить такую воду?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из-под крана даже чистую на вид воду я бы не стал пить, фильтр для питьевой воды не так уж дорог

другой вопрос что и для бытовых нужд типа стирки и купания такую оранжевую водичку стремно использовать, под "поставщиком" подразумевается гкп костанай-су? или частник какой водопроводом там заведует? если такое регулярно происходит, остальных потребителей такой воды всё устраивает что-ли?
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§ Vital
Re: Разве можно пить такую воду?
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Да не местный автор. Возможно и не Алексей. Любой житель что Костаная, что Затобольска скажет и поттвердит что после ремонта в кране в течении 5 минут идет ржавая вода.
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§ лимон
Re: Разве можно пить такую воду?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
напишите в блог министра индустрии и инфраструктурного развития РК, было заседание по этому поводу

https://www.zakon.kz/4972112-obespechit-kazahstantsev-na-100.html
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* Ольга Колоколова
Re: Разве можно пить такую воду?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2317
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 05.06.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуацию, изложенную в народной новости, прокомментировала руководитель пресс-службы акимата Костанайского района Анара Кызыкенова:
- 1 июня 2019 года в 09:30 часов произошел порыв водопровода в мкр."Водник", в связи с чем была приостановлена подача воды в данный микрорайон и мкр."Восточный" п.Затобольск. В течении трех часов проведены работы по устранению аварии, при возобновлении водоснабжения указанных микрорайонов произошло поднятие остаточного песка и коррозионных отложений в трубах, в результате пошла вода с характерным цветом. По истечении 40 минут вода восстановила свои питьевые качества. К сожалению, никто не застрахован от порывов и подобных аварийных ситуаций. Но, службы отреагировали своевременно и устранили неполадки в самое кратчайшие время, насколько это было возможно.
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§ лимон
Re: Разве можно пить такую воду?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 944
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.06.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит автор "насвистел" про "нередки случаи" и "2-3 раза в месяц"
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* Добринцофф
Re: Разве можно пить такую воду?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6535
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.06.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Любой житель что Костаная, что Затобольска скажет и поттвердит что после ремонта в кране в течении 5 минут идет ржавая вода.

В Затобольске воду отключают крайне редко ,за год возможно 2-3 раза,после этого действительно в течении некоторого времени идёт грязная вода,это конечно не 5 минут а примерно часа 2-3.
Мне кажется можно отнестись с пониманием к таким перебоям ,ведь от аварий никто не застрахован.
Кстати даже когда вода на вид идеально чистая,она всё равно грязная и пить её не желательно.Сейчас специально поменяю фильтр который простоял месяц и покажу на фото какого он цвета.
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