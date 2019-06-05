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§ NG.kz
Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ослабление тенге по отношению к доллару связано с резким снижением цены нефти, заявляют казахстанские экономисты. Эксперты считают, что возврата доллара к прежним позициям не предвидится.
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* ZXC
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 05.06.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ушто цены на бензин вниз пойдут?!
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§ Victor Yang
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11583
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Не ушто цены на бензин вниз пойдут?!

Тут система "ниппель" - работает только в одну сторону. Когда нефть была по 30, доллар тоже был за 300, так же как и при цене 70 долларов.
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§ Сергей_я
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2724
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А эксперты не хотят объяснить почему валюта и по отношению к рублю тоже свалилась? Ведь в России нефть тоже подешевела. Как-то не стыкуется.
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§ Тот самый
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.06.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
работает только в одну сторону

Система работает как надо. Кому-то. А надо было скинуть много тенге, чтобы вывести много долларов за границу, то и просел курс. Уже б не врали или не фантазировали.

"экономисты". Нефть торгуется фьючерсами с оплатой через 2-3 месяца, т.е. эффект от снижения цены нефти мы реально ощутили бы только осенью (в случае реально плавающего курса).

Весной 16го нефть была $35-40, курс был 355. В 2017-м нефть доходила до $80, а курс не вернулся к 187, минимум 311 был весной. Хотя в 15-м году был 187, при нефти $60.
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§ директор пляжа
Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.06.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кроме нефти ничем не подкреплено)
мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные на завидуют..
на каком месте там мы в рейтингах?
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