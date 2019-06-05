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§ NG.kz
Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35907
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До продажи дворец пользовался популярностью у молодёжи как крытый платный ледовый каток. Общая площадь объекта - 5793,7 кв. м. Здание построено в 1980 году. Уровень износа здания - до 30%.
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§ drakon
Re: Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16453
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы "Чёртово" колесо, кто нибудь - купил... :lol: :-o
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§ Гога
Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 920
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бывает

[Исправлено: Гога, 05.06.2019 - 11:46]
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* Тимур Гафуров
Ледовый дворец спорта в Рудном продали на торгах
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 440
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 05.06.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
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