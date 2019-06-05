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§ NG.kz
Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается в коррупции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35905
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он подозревается в систематическом получении взятки от иностранных граждан за общее покровительство, беспрепятственную регистрацию и оформление вида на жительство.
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* drakon
Re: Начальник отдела миграционной службы Костаная подозревается...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16451
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так он наверное долярами,еврами брал?
300 тыс.тенге это очень мало... :lol:
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