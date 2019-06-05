Тот самый Re: Экономисты объяснили подорожание доллара в Казахстане #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 109

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:25 Цитата: Victor Yang:

работает только в одну сторону

Система работает как надо. Кому-то. А надо было скинуть много тенге, чтобы вывести много долларов за границу, то и просел курс. Уже б не врали или не фантазировали.



"экономисты". Нефть торгуется фьючерсами с оплатой через 2-3 месяца, т.е. эффект от снижения цены нефти мы реально ощутили бы только осенью (в случае реально плавающего курса).



Весной 16го нефть была $35-40, курс был 355. В 2017-м нефть доходила до $80, а курс не вернулся к 187, минимум 311 был весной. Хотя в 15-м году был 187, при нефти $60.