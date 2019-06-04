Vital:

Мне че ещё нужно проверять казгидромед и ещё чего.

"В последнее время стало непорядочной практикой для некоторых организаций и лиц в случае ЧС ссылаться на прогнозы "Казгидромет". Считаю, что организации и физические лица, эксплуатирующие сооружения, несущие высокие риски для жизни и здоровья граждан, не должны ждать штормовых предупреждений, а ежедневно узнавать прогноз на сайте "Казгидромет", в синоптической службе филиала, если ссылаются на прогнозы "Казгидромет", устанавливать анемометры и немедленно прекращать работу, эвакуировать детей в случае резкого изменения погодных условий, опасных для здоровья и жизни", – заявил Нурлан Шахарбаев.