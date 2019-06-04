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§ NG.kz
Казгидромет о ЧП с батутами: Не нужно ждать штормовых предупреждений
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В филиале РГП "Казгидромет" по Карагандинской области ответили на обвинения в том, что накануне ЧП с батутом, в результате которого погиб 11-летний ребёнок. Синоптики заявили, что ссылаться на прогнозы погоды "Казгидромета" в случае ЧС – это непорядочная практика.
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§ Vital
Re: Казгидромет о ЧП с батутами: Не нужно ждать штормовых...
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну то что наши люди все герои и смелые. Это я думаю не кого не смущает. И то что мы все бросимся. Ваще без вариантов. Ну все же. Есть правило. Вы видете бизнес. Я привёл ребёнка. Я заплатил билет. Эти 15 минут когда я хочу отдохнуть и порадоваться за сына. Мне че ещё нужно проверять казгидромед и ещё чего.
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§ Сыкымы
Re: Казгидромет о ЧП с батутами: Не нужно ждать штормовых...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.06.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мне че ещё нужно проверять казгидромед и ещё чего.

Нет, Виталь, не тебе. Это должны делать те, кто устанавливает аттракционы, и те, кто их работу должен контролировать.
Цитата:
"В последнее время стало непорядочной практикой для некоторых организаций и лиц в случае ЧС ссылаться на прогнозы "Казгидромет". Считаю, что организации и физические лица, эксплуатирующие сооружения, несущие высокие риски для жизни и здоровья граждан, не должны ждать штормовых предупреждений, а ежедневно узнавать прогноз на сайте "Казгидромет", в синоптической службе филиала, если ссылаются на прогнозы "Казгидромет", устанавливать анемометры и немедленно прекращать работу, эвакуировать детей в случае резкого изменения погодных условий, опасных для здоровья и жизни", – заявил Нурлан Шахарбаев.
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