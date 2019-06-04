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§ NG.kz
Новые приключения чертового колеса из Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 июня, чертово колесо в Рудном решило повторить свой популярный трюк.

Жители города прислали в редакцию "НГ" видео, на котором кабинки аттракциона не только угрожающе расскачиваются, но и переворачиваются.
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§ olegggon
Re: Новые приключения чертового колеса из Рудного
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.06.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тренажёр для космонавтов классный получился 😀. А рудненский общественник не зря бучу поднял насчёт этого колеса.
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§ drakon
Новые приключения чертового колеса из Рудного
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16448
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А рудненский общественник не зря бучу поднял насчёт этого колеса

За что и - пострадал... :lol: ;-)
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§ Азамат Лисов
Re: Новые приключения чертового колеса из Рудного
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 04.06.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошмар действительно "чертово". Посадить туда организаторов этого атракциона и катать без остановки. Вообще мне кажется эта история закончится трагедией и сносом
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§ Vital
Re: Новые приключения чертового колеса из Рудного
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да костанай не лучший парк. Просто давненько небыл. (ну уже весь костанай знает)))) что я воскресный папа. А я и не стесняюсь. Посмотрел на наш кос колесо. Нееее я не купил билет. Взял на машинки. Погоняли с удовольствием. Дети в восторге. Почему не купил? На колесо. Чёт внутри мне сказало ненадо.
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§ Серый волк
Re: Новые приключения чертового колеса из Рудного
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10175
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.06.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Кошмар действительно "чертово". Посадить туда организаторов этого атракциона и катать без остановки. Вообще мне кажется эта история закончится трагедией и сносом

Предлагаю расширить список.
Этих ископаемых организаторов желательно ещё заставлять тестировать их утырочные ремонты на под завязку груженом щебнем КАМАЗе с педалью в пол.
Привязывать к деревьям в период обострения кронирования веток до пеньков.
И сажать по очереди на цепь в библиотеки и детсады, чтоб если украдут очередное заведение, то вместе с ними на цепи. :lol:
Ничего другое в абсолютном правовом вакууме им не поможет.
:lol:
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§ Victor Yang
Новые приключения чертового колеса из Рудного
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11582
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.19 - 07:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом случае явно из-за ветра раскачиваются. Таких видео полно.
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