Цитата: Vital:

Но есть выход. По телеку и в сми ему говорят мы вам поможем. Он пойдёт как отец. Я б пошёл.

Куда? На площадь, присоединяться к голодовке? А я бы пахать пошёл, чтоб семью достойно содержать.. Дадут помощь - не откажусь, не дадут - значит не судьба. Потому что это - МОИ дети, а не государственные, это Я за свою семью в ответе, а не государство. И жену на площадь не пустил бы горлопанить да детями спекулировать.

Кстати, вот эти дамы, объявившие голодовку, - на кого они своих многочисленных детей оставили? Кто за ними сейчас ухаживает - кормит, поит, спать укладывает?