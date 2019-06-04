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§ NG.kz
Выборы президента Казахстана: что можно писать в соцсетях, а что нельзя?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пять дней осталось до внеочередных выборов президента Казахстана. С этого момента в законодательстве страны имеются ограничения публикаций в интернет-ресурсах. Что можно писать казахстанцам в социальных сетях с сегодняшнего дня до окончания выборов.
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§ alex_60
Re: Выборы президента Казахстана: что можно писать в соцсетях,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3533
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кушать я так понял можно.
И то хорошо.
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§ Азамат Лисов
Re: Выборы президента Казахстана: что можно писать в соцсетях,...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 04.06.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иметь своё мнение в нашей стране не рекомендуется, т.к. из-за путаницы в законодательстве оно может оказаться незаконным)))
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§ ElleR
Re: Выборы президента Казахстана: что можно писать в соцсетях,...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 04.06.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
делать какие-то предварительные анализы результатов, даже по своим ощущениям. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35035?1559669227

Демократичненько
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