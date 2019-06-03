Цитата: Victor Yang:

Страны ЕвразЭС могут работать здесь, но им совсем это не интересно.

Может и было бы интересно, только как им тендер-швендер проходить с откатами и без? реальной то конкуренции нет? А придёшь со своим бизнесом, так ещё и отожмут или придут "доить".

Хотя сами ничё не могут толком сделать. Что не взять, всё через одно место получается.

Почему так?



[Исправлено: elektron, 04.06.2019 - 17:37]