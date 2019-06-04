Цитата: Азамат Лисов:

Кошмар действительно "чертово". Посадить туда организаторов этого атракциона и катать без остановки. Вообще мне кажется эта история закончится трагедией и сносом

Предлагаю расширить список.

Этих ископаемых организаторов желательно ещё заставлять тестировать их утырочные ремонты на под завязку груженом щебнем КАМАЗе с педалью в пол.

Привязывать к деревьям в период обострения кронирования веток до пеньков.

И сажать по очереди на цепь в библиотеки и детсады, чтоб если украдут очередное заведение, то вместе с ними на цепи.

Ничего другое в абсолютном правовом вакууме им не поможет.

