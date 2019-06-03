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≡ Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане группу многодетных, требующих с утра понедельника, 3 июня, встречи с руководством страны, на площади у здания парламента окружила полиция. Женщины (некоторые из них пришли с детьми), будучи заблокированы полицией, проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку.
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§ Тюльпанчик
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
Тюльпанчик


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Сообщений: 418
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 04.06.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Иногда лучше быть без денег и ходить с голой п..й. Зато рядом есть родные люди, братья, сестры.

Да я непротив детей и многодетных семей. Но если семья решила рожать, то это ответственность только этой конкретной семьи, а не мое, не соседа, не государства. Сами решили - сами варитесь в этой каше и тяните детей. Никто не обязан помогать
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§ Тюльпанчик
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 04.06.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Просто есть люди которые любят иметь кучу детей.

Да я сама бы не отказалась от трех-четырех-пяти и даже семи детей. Но если я понимаю, что не могу я их достойно прокормить, одеть, обуть, я их и не рожаю.
Надо руководствоваться не только хочунчиками
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§ Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:

Вечер. Сидит многодетная мама у телека, беш катает или лепешки. Ей с экрана лет 5 говорят мы раздали 100 тыщ квартир многодетным. Раз смотрит. Два. Звонит своей подруги и спрашивает, тебе дали? Она нет отвечает я говорит как была в очереди 450 тая так и осталась. Вот и собрались походу. Возможно кто то помог. Оплатил. Ну опять же. Врятли кто пойдёт из довольных из новых мкр и квартир.
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§ Змея Подколодная
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
Змея Подколодная


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Сообщений: 630
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.06.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
требующих с утра понедельника

В свободное от зачатий время выдвигают ультиматумы и требования. Идите РАБОТАТЬ!С этими пособиями размножаться начнут с 14 лет. В Шымкенте уже массово разводятся и отказываются от детей ради АСП. Только бы не работать.
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§ лимон
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
лимон


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Сообщений: 942
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и не бояться лишения родительских прав... голодовку с детьми объявляют
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§ Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Не дай бог. Мы не Европа где детей забирают на ровном месте. Сплюнь.
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§ Vital
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:

Всё бы отдал. Сердце, душу. Знать бы куда. Он малыш меня попросил что б я ему купил приставку игровую. Смотрю. Это видео. Это он меня поздравлял с днем рождения. Сердце разрывается. . Я не успел. Вырос, купил. Правда не ему. Уже сыну. Для меня многодетные семьи это не гимор денежный, это счастье. Это большой дом. Стол. Крики детей. Это счастье. И власти на этом играют.
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§ Змея Подколодная
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Змея Подколодная


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Сообщений: 630
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.06.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это большой дом. Стол.

Как правило- это барак или дача, ну это в лучшем случае. Стола может и не быть, как писала в одной из статей наша Костанайская мама, живущая на дачах, беременная 4-ым ребенком- что порой нет даже хлеба. Вы про эти счастливые семьи сейчас говорите? Про этих счастливых детей? Чем ниже достаток в семье, тем выше либидо.

[Исправлено: Змея Подколодная, 04.06.2019 - 19:22]
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§ Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Не ну конечно все должно быть в меру. В соседней ветки он че мечтал о тройне. Скорей всего нет. Теперь у него какой выход? Бросить.? Пахать в три раза больше.? . Трудно теперь, очень. Но есть выход. По телеку и в сми ему говорят мы вам поможем. Он пойдёт как отец. Я б пошёл.
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§ Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
И ваще причём тут либидо? Че получается чем больше денег тем выше либидо что ли))) разве любовь рождается не сидя на лавочке и смотря на звезды.
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§ elektron
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Полностью поддерживаю в данном вопросе.
Что за блеяния, куда смотрят, чем думают?
Государство не должно а просто обязано позаботиться о благополучной демографической карте страны.
А для это нужно рожать не 1-ого, 2-уж, а как минимум трёх, чтобы прирост естественный был.
И это не что иное как забота именно государства. Иначе или вымирание или переселенцы и беженцы.
Но для этого тоже нужно сначала условия создать (а то как оролманы, придут всё скушают и восвояси:-)). Не хотите кормить своих, будете кормить чужих детей.
Как в европе :lol: ;-)

[Исправлено: elektron, 04.06.2019 - 17:01]
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§ drakon
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16448
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Чем ниже достаток в семье, тем выше либидо.

Тут, Змея, я с вами - согласен.
Как скушаешь вечером, пару шампуров,со стаканчиком,
сразу либидо куда то - девается... :lol: :oops:
Так охота к сиське - примоститься,
и так сладенько, без либида - поспать... :lol: :-o :oops: ;-)
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§ drakon
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16448
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Государство не должно а просто обязано

Государство, которое Провозгласило-
себя СОЦИАЛЬНЫМ...
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§ Vital
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 22:17
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