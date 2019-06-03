elektron Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2997

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:45 Цитата: Vital:



Полностью поддерживаю в данном вопросе.

Что за блеяния, куда смотрят, чем думают?

Государство не должно а просто обязано позаботиться о благополучной демографической карте страны.

А для это нужно рожать не 1-ого, 2-уж, а как минимум трёх, чтобы прирост естественный был.

И это не что иное как забота именно государства. Иначе или вымирание или переселенцы и беженцы.

Но для этого тоже нужно сначала условия создать (а то как оролманы, придут всё скушают и восвояси ). Не хотите кормить своих, будете кормить чужих детей.

Как в европе



[Исправлено: elektron, 04.06.2019 - 17:01]