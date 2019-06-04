Lamka Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 307

Регистрация: 28.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:35 Добавьте в базу машину с "иностранными" номерами, при проезде её через камеру, фиксируем, ведем нашим ЦЕНТРОМ управления камерами (или как он там), патрульку в догонку, машину на штрафстоянку, пусть хозяин выкупает, пока все расходы не оплатит и всё... в чем проблема..? работать не хотят, вот и вся проблема.



А кормить наших "производителей", которые занимаются отвёрточной сборкой авто, называемой производством, нет уж увольте...

Просто ещё один барьер для того, чтобы покупали тут "втридорога". Плюс утиль сбор портит все отношения с государством...



Мало видел "мусорных" авто с аббревиатурой АМ на номерах, не выгодно видимо хлам так далеко тащить, да и что мешает их также ставить на штраф стоянку.



P.S.: ощущение от новости, что авто с иностранными номерами магическим образом появляется среди ночи и растворяется ближе к утру... мистика... как они от камер прячутся, сквозь улицы видимо как привидения проходят, поймать тяжело...