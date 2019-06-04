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§ NG.kz
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцев - владельцев автомобилей с иностранными номерами обяжут регистрировать свой автомобиль. Эта мера поможет правоохранительным органам наказывать нарушителей.
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§ лимон
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора, ездят безалаберно
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§ Lamka
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 04.06.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавьте в базу машину с "иностранными" номерами, при проезде её через камеру, фиксируем, ведем нашим ЦЕНТРОМ управления камерами (или как он там), патрульку в догонку, машину на штрафстоянку, пусть хозяин выкупает, пока все расходы не оплатит и всё... в чем проблема..? работать не хотят, вот и вся проблема.

А кормить наших "производителей", которые занимаются отвёрточной сборкой авто, называемой производством, нет уж увольте...
Просто ещё один барьер для того, чтобы покупали тут "втридорога". Плюс утиль сбор портит все отношения с государством...

Мало видел "мусорных" авто с аббревиатурой АМ на номерах, не выгодно видимо хлам так далеко тащить, да и что мешает их также ставить на штраф стоянку.

P.S.: ощущение от новости, что авто с иностранными номерами магическим образом появляется среди ночи и растворяется ближе к утру... мистика... как они от камер прячутся, сквозь улицы видимо как привидения проходят, поймать тяжело...
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§ директор пляжа
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.06.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работать не хотят. лишь бы стоять за знаком "40" и штрафы копировать.
а если честно многим уже надоели эти тазы с регионом 74, 174 я НЕ говорю что все, но некоторые прям торопятся понятно на какой свет.
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§ Дарвин
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
Дарвин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 20.08.13
Отправлено: 04.06.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему через страховую компанию не узнает кто ездит на данном автомобиле?
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§ Сабыр
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
Сабыр


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Сообщений: 193
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.06.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за враньё, я не успел нарушить как через 2 дня меня вычислили по страховке и приехали домой с протоколом. А вот то что появится лишний гемор с этой регистрацией и дальнейшем доением-это,да. Тема ;-)
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