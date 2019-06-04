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§ NG.kz
Десятки домов останутся отключенными от горячей воды до середины июня в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
68 жилых домов и почти 10 учреждений останутся без горячей воды после завершения опрессовки. Причина - начало работ по реконструкции ул. Чкалова в границах улиц Абая и Гашека.
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§ seroff
Re: Десятки домов останутся отключенными от горячей воды до...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 04.06.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как же сокращение срока опрессовки до 9 июня? Или это было пустое обещание?
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