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§ NG.kz
Новые приключения чертового колеса из Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 4 июня, чертово колесо в Рудном решило повторить свой популярный трюк.

Жители города прислали в редакцию "НГ" видео, на котором кабинки аттракциона не только угрожающе расскачиваются, но и переворачиваются.
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§ olegggon
Re: Новые приключения чертового колеса из Рудного
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 04.06.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тренажёр для космонавтов классный получился 😀. А рудненский общественник не зря бучу поднял насчёт этого колеса.
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§ drakon
Новые приключения чертового колеса из Рудного
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16448
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
А рудненский общественник не зря бучу поднял насчёт этого колеса

За что и - пострадал... :lol: ;-)
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§ Азамат Лисов
Re: Новые приключения чертового колеса из Рудного
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 04.06.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошмар действительно "чертово". Посадить туда организаторов этого атракциона и катать без остановки. Вообще мне кажется эта история закончится трагедией и сносом
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§ Vital
Новые приключения чертового колеса из Рудного
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 22:32
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