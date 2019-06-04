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≡ Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работы сейчас идут на участке возле телецентра - ремонтируют дорожное полотно, ставят новый бордюрный камень, тротуары выкладывают плиткой. Но местных жителей беспокоит, что в результате исчезают подъезды и подходы к их домам.
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§ Volonter
Re: Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1458
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 04.06.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТОО «Промстройпроект». На месте оказался мастер этого участка Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35028
Уточните организацию подрядчика, т.к. ТОО "Промстройпроект" не занимается строительно-монтажными работами...
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§ ГИП
Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1260
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 04.06.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter: Уточните организацию подрядчика, т.к. ТОО "Промстройпроект" не занимается строительно-монтажными работами...


ТОО "Промстройпроект" совместно с Заказчиком (Застройщиком) в лице ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" еще до строительно-монтажных работ занимались вредительством по отношению к гражданам проживающим у границ ул. Каирбекова, раз "состряпали" такую ПСД "Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат".

Согласно Технической спецификации (скачивается по ссылке) по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию данного участка ул. каирбекова, среди основных требований к архитектурно-планировочному заданию указано, что план организации рельефа необходимо разработать в увязке с существующей организацией заездов и подходов к зданиям. С этой целью,судя по фотографиям, вредительство выполнено на высшем уровне! :-o

Куда смотрел (или вообще ли смотрел???) Заказчик при рассмотрении и согласовании проекта реконструкции, остается загадкой, судя по всему проблемы граждан проживающих вдоль границы ул. Каирбекова его мало интересуют, главное освоение бюджетных средств. Хотя в Договоре на разработку ПСД (скачивается по ссылке) по реконструкции ул. Каирбекова, прописано, что Заказчик и его представители могут проводить контроль и проверку выполняемых работ (глава 5 Договора).
В п.5.2 Договора указано, что вызывает искреннее изумление 8-) 8-) 8-) :
5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше (!!!) стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Наверное "по акиматовски" выше - это дорогу задрать выше некуда и создать проблемы проживающим жителям.

Что еще интересно, в договоре на разработку ПСД (проектно-сметной документации) указано: 4.1 Исполнитель обязуется: 4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

О всех недоработках и "косяках" проектной документации люди не узнают, пока такие "проектные решения" не воплотятся в натуре на ул. Каирбекова :-o :oops: .

Всем гражданам, проживающим вдоль границы реконструируемого участка ул. Каирбекова, у которых возникли претензии к данной "реконструкции", необходимо писать коллективную жалобу в адрес Заказчика - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".

Информация по Договору № 020440004931/170618/00 между Заказчиком проекта реконструкции и ТОО "Промстройпроект" - здесь

[Исправлено: ГИП, 04.06.2019 - 18:03]
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§ elektron
Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2997
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ещё дождя не было! Сколько ещё улиц и дорог, с находящимися вдоль них домами, пострадает от таких распиливателей бюджета? Или может пострадать? Огласите пожалуйста весь список! Может кто успеет что либо ещё заблаговременно предпринять, чтобы если не избежать, то хотя бы уменьшить вредительство...
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