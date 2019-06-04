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§ NG.kz
Жительница Лисаковска родила тройню в День защиты детей
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У жительницы Лисаковска Ирины Лысак родилась тройня. Роды приняли врачи 1-го родильного отделения Костанайской областной больницы. На свет появились 2 девочки и 1 мальчик, их вес - 1 470 г, 1 548 г и 2 180 г соответственно.
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§ Vital
Re: Жительница Лисаковска родила тройню в День защиты детей
Vital


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Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это разве не многодетная семья. Счастье. Люди рады. Отец молодой. Жена. Вот. Незнаю. Если завтра акимат не придоставит. Если им нужно. Тогда я вабще не понимаю. Зачем тогда говорить что (мы) приносим "счастье" многодетным.
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§ Vital
Re: Жительница Лисаковска родила тройню в День защиты детей
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7664
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильный молодой чел. Когда мне дали. Я слезу пустил. В руки дали. Это что то. Хрупкие руки, ножки. Кстати жена не в курсе. Туда не пускали. Я звонил в приёмную каждые 30 мин. И когда мне сказали, все у тебя сынок. Все. Сказать что я был счастлив. Это практически не че. Непередоваемое чувство. Оно только раз в жизни бывает.
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