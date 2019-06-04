Vital Re: Жительница Лисаковска родила тройню в День защиты детей #2





(Пользователи) Сообщений: 7664

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:05 Сильный молодой чел. Когда мне дали. Я слезу пустил. В руки дали. Это что то. Хрупкие руки, ножки. Кстати жена не в курсе. Туда не пускали. Я звонил в приёмную каждые 30 мин. И когда мне сказали, все у тебя сынок. Все. Сказать что я был счастлив. Это практически не че. Непередоваемое чувство. Оно только раз в жизни бывает.