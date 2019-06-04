ГИП Ни заехать ни зайти - недовольные ремонтом улицы Каирбекова костанайцы перечислили претензии к подрядчику #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 1260

Регистрация: 25.05.09 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:02 Цитата: Volonter: Уточните организацию подрядчика, т.к. ТОО "Промстройпроект" не занимается строительно-монтажными работами...



ТОО "Промстройпроект" совместно с Заказчиком (Застройщиком) в лице ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" еще до строительно-монтажных работ занимались вредительством по отношению к гражданам проживающим у границ ул. Каирбекова, раз "состряпали" такую ПСД "Реконструкция ул.Каирбекова в границах ул.Лермонтова - тепличный комбинат".



Согласно Технической спецификации (скачивается по ссылке) по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию данного участка ул. каирбекова, среди основных требований к архитектурно-планировочному заданию указано, что план организации рельефа необходимо разработать в увязке с существующей организацией заездов и подходов к зданиям. С этой целью,судя по фотографиям, вредительство выполнено на высшем уровне!



Куда смотрел (или вообще ли смотрел???) Заказчик при рассмотрении и согласовании проекта реконструкции, остается загадкой, судя по всему проблемы граждан проживающих вдоль границы ул. Каирбекова его мало интересуют, главное освоение бюджетных средств. Хотя в Договоре на разработку ПСД (скачивается по ссылке) по реконструкции ул. Каирбекова, прописано, что Заказчик и его представители могут проводить контроль и проверку выполняемых работ (глава 5 Договора).

В п.5.2 Договора указано, что вызывает искреннее изумление :

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше (!!!) стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Наверное "по акиматовски" выше - это дорогу задрать выше некуда и создать проблемы проживающим жителям.



Что еще интересно, в договоре на разработку ПСД (проектно-сметной документации) указано: 4.1 Исполнитель обязуется: 4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.



О всех недоработках и "косяках" проектной документации люди не узнают, пока такие "проектные решения" не воплотятся в натуре на ул. Каирбекова .



Всем гражданам, проживающим вдоль границы реконструируемого участка ул. Каирбекова, у которых возникли претензии к данной "реконструкции", необходимо писать коллективную жалобу в адрес Заказчика - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".



Информация по Договору № 020440004931/170618/00 между Заказчиком проекта реконструкции и ТОО "Промстройпроект" - здесь



[Исправлено: ГИП, 04.06.2019 - 18:03]