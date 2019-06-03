Цитата: Vital:

Иногда лучше быть без денег и ходить с голой п..й. Зато рядом есть родные люди, братья, сестры.

Да я непротив детей и многодетных семей. Но если семья решила рожать, то это ответственность только этой конкретной семьи, а не мое, не соседа, не государства. Сами решили - сами варитесь в этой каше и тяните детей. Никто не обязан помогать