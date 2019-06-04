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§ NG.kz
Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными номерами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцев - владельцев автомобилей с иностранными номерами обяжут регистрировать свой автомобиль. Эта мера поможет правоохранительным органам наказывать нарушителей.
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§ лимон
Re: Казахстанцев обяжут регистрировать авто с иностранными...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора, ездят безалаберно
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