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§ NG.kz
Ошибки на указателях - по дороге на "Троиск"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото указателя, расположенного на трассе М36 Костанай - Троицк - Челябинск, в редакцию "НГ" прислала пользователь сайта Лилия.
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* drakon
Re: Ошибки на указателях - по дороге на "Троиск"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16443
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одноклассник, мой - в ТроиСке,
что ли учился?... :-o
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§ Vital
Re: Ошибки на указателях - по дороге на "Троиск"
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7657
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.06.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как в казахском алфавите звучит буква F?
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§ alex_60
Re: Ошибки на указателях - по дороге на "Троиск"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3531
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так это на казахском. у них буквы Ц вроде нету.
на русском "эти" уже нигде не пишут.
а прокуратура как-бы не замечает несоблюдение законов.
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§ лимон
Re: Ошибки на указателях - по дороге на "Троиск"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 942
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.06.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может по-казахски правильно написано или уже учатся на латинице писать
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* андрей 117
Ошибки на указателях - по дороге на "Троиск"
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 04.06.19 - 16:23
Комментарий проходит проверку.
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