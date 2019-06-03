Vital Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #931





(Пользователи) Сообщений: 7649

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:54 Совет. Почему сюда? Алекс и ты мужики которые прожили. Я за 10 лет работу поменял 2 раза. . Я везде сам уходил. Не один директор не сказал вы уволен. Я просто. По многим причинам говорю я ухожу. Просто устал и не хочу. Что первый что второй ты пожелешь и орёт так что я не когда не слышал. Я просто тупо молчу. И просто говоря я не хочу, я ухожу. Почему? Вслед вопрос. Почему ты если я не устраивал в чем то, почему не увальнял а когда я ксзал что ухожу, сыпяпяися маты. (крепостное право не отменили?)