NG.kz Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:06 В Нур-Султане группу многодетных, требующих с утра понедельника, 3 июня, встречи с руководством страны, на площади у здания парламента окружила полиция. Женщины (некоторые из них пришли с детьми), будучи заблокированы полицией, проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку.

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