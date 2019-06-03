Vital Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов #3





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:11 Цитата: Сабыр:



Помню. Помню. Приехал на картошку в трудовой лагерь. в 90 года. Мы первый курс. Мне, ну видать что я первый))) старшак из группы на 3 года старше. даёт чайник. Иди за водой. Если щас не придёшь бек придёт и набьет.. Я чёт с перепуга взял и пошёл. Сел. Там чёт воды мало и чайник утанул.. Захожу. А у меня спрашивают.. Где?. А я и не ра тиряося говорю бек приехал и забрал.

Это было один раз когда я так и не принёс воды. Смотрю им так и пугают. Я 4 дня назад сказал, все ухожу. Мне в ответ ты не прав, шас приеду набью. Жду. Хотя я знаю что не приедит.предьявлять хорошо у челу не чего. Да и зачем.