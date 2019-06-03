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§ NG.kz
Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам аким Костаная в беседе с журналистами ранее говорил, что он выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по боксу и тренировался у заслуженного тренера РК Василия Лавриненко, присутствовавшего на этом заседании.
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§ Сабыр
Re: Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат...
Сабыр


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Сообщений: 192
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Бек что там делает?
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§ alex_60
Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
что там делает?

хороший вопрос.
власть наверное дискредитирует.
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§ Vital
Президентом федерации бокса Костанайской области стал Кайрат Ахметов
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7649
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Помню. Помню. Приехал на картошку в трудовой лагерь. в 90 года. Мы первый курс. Мне, ну видать что я первый))) старшак из группы на 3 года старше. даёт чайник. Иди за водой. Если щас не придёшь бек придёт и набьет.. Я чёт с перепуга взял и пошёл. Сел. Там чёт воды мало и чайник утанул.. Захожу. А у меня спрашивают.. Где?. А я и не ра тиряося говорю бек приехал и забрал.
Это было один раз когда я так и не принёс воды. Смотрю им так и пугают. Я 4 дня назад сказал, все ухожу. Мне в ответ ты не прав, шас приеду набью. Жду. Хотя я знаю что не приедит.предьявлять хорошо у челу не чего. Да и зачем.
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