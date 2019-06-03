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§ NG.kz
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ приехал в Костанайскую область с рабочим визитом сегодня, 3 июня. В ТОО "Милх" ему показали цеха по производству мороженого и кисло-молочной продукции.
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§ Игорь Васильевич
Re: Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 03.06.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно не специалист, но никогда не понимал как может молоко храниться 3 месяца?
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§ Сергей_я
Re: Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2723
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.06.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
Я конечно не специалист, но никогда не понимал как может молоко храниться 3 месяца?

ну наверно потому что там у них не молоко,а молочный продукт.
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§ Vital
Re: Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7648
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех. Я 20 лет назад сухое молоко тизаскал в актау. Я щегол был тогда ещё. Они там мутили молоко.из рудного. Потом тема затухла. А земля круглая. Иду по центру а она. Пугачева. Не певица. Зам. Стоит и её кудри на ветру. Кричит. Виталя. Ты че друг пропал. Я ей, я ушёл с этой темы. Незнаю кто там щас с ними. Живая нет? Фамилию запомнил. Пугачева. Вроде Татьяна.
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§ Victor Yang
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11580
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ну наверно потому что там у них не молоко,а молочный продукт.

Нет. Это потому что используется технология ультрапастеризации.
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