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§ NG.kz
Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение полиция
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане группу многодетных, требующих с утра понедельника, 3 июня, встречи с руководством страны, на площади у здания парламента окружила полиция. Женщины (некоторые из них пришли с детьми), будучи заблокированы полицией, проводят сидячую мирную акцию и говорят о готовности объявить бессрочную голодовку.
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§ drakon
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох тыыы. Сколько полиции... :lol: :oops: :-P
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§ oraz
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
oraz


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 25.05.12
Отправлено: 03.06.19 - 18:12
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16438
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт побоялись сегодня, женщин с детьми,
в автобусы - пихать... :lol: :oops: :-o
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* alex_60
Re: Требующих встречи с Токаевым в Нур-Султане взяла в окружение...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3527
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрю только коренные требуют.
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