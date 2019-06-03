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§ NG.kz
Страшная авария на трассе в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35890
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об аварии, произошедшей 3 июня на трассе Костанай- Федоровка возле Успеновки, сообщают очевидцы.

По их словам, есть погибшие.
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§ Vital
Re: Страшная авария на трассе в Костанайской области
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7648
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это страшно. Жутко. Соболезнование всем.
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§ Vital
Страшная авария на трассе в Костанайской области
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7648
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я был в такой ситуциации. Там страшное месиво. Я живой. Вышел и вижу трупы. Вокруг.. Причём это было далеко от дома.в Москве. Лиля мне тогда как помните звонила и ом.. Люди переживали. В Причём доктор приехал трупы забирать. Мне. Поехали на рентген. Я нет. Он проверил давление. И все. Потрогал меня. Сказал это невозможно. Я как то писал о этом.
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