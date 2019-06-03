Vital Re: Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую... #3





(Пользователи) Сообщений: 7648

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:13 Хех. Я 20 лет назад сухое молоко тизаскал в актау. Я щегол был тогда ещё. Они там мутили молоко.из рудного. Потом тема затухла. А земля круглая. Иду по центру а она. Пугачева. Не певица. Зам. Стоит и её кудри на ветру. Кричит. Виталя. Ты че друг пропал. Я ей, я ушёл с этой темы. Незнаю кто там щас с ними. Живая нет? Фамилию запомнил. Пугачева. Вроде Татьяна.