Vital Страшная авария на трассе в Костанайской области #2





(Пользователи) Сообщений: 7648

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:41 Я был в такой ситуциации. Там страшное месиво. Я живой. Вышел и вижу трупы. Вокруг.. Причём это было далеко от дома.в Москве. Лиля мне тогда как помните звонила и ом.. Люди переживали. В Причём доктор приехал трупы забирать. Мне. Поехали на рентген. Я нет. Он проверил давление. И все. Потрогал меня. Сказал это невозможно. Я как то писал о этом.