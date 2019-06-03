/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую область начался с посещения ТОО "Милх"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек САПАРОВ приехал в Костанайскую область с рабочим визитом сегодня, 3 июня. В ТОО "Милх" ему показали цеха по производству мороженого и кисло-молочной продукции.
Читать новость

§ Игорь Васильевич
Re: Визит вице-министра сельского хозяйства в Костанайскую...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 03.06.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно не специалист, но никогда не понимал как может молоко храниться 3 месяца?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 197
Пользователей: 0
Всего: 197

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх