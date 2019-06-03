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§ NG.kz
Отдых на помойке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мусором, которые оставляют отдыхающие, обеспокоена читательница "НГ" Наталья. Она призывает всех, кто проводит время на природе, убирать за собой мусор. Фото, снятые в районе тарзанки на КЖБИ, она прислала в Instagram "НГ".
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§ лимон
Re: Отдых на помойке
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот уж действительно проблема, не сам мусор, а двуногие его оставляющие

у меня соседка на даче такую привычку имела, приедет на внедорожнике с детьми на дачу, потом влажными салфетками обувь детскую вытирает и бросает на дорогу эти салфетки

я потом эти салфетки на их участок закидывал прямо на входе, чтобы видно было, двух раз хватило, не мусорила на дороге после
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§ maxsaf
Re: Отдых на помойке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут несколько дней назад за полиэтиленовые пакетики такой кипиш был, типа "акиану ат них хана". А проблема не в пакетиках, судя по фото.
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§ Vital
Отдых на помойке
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не знакомо выражения. Че нужно гуглить? :-o перевод будет.?
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§ Тот самый
Re: Отдых на помойке
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не знакомо выражения. Че нужно гуглить? :-o перевод будет.?


Большое тихоокеанское мусорное пятно

В лесу салфетками тоже всё забросали, чистюли чертовы. Ну сожги ты их в костре или с собой забери. Возле Джайляу даже баки мусорные поставили. Баки. В лесу. Это позор.
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