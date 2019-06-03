лимон Re: Отдых на помойке #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 937

Регистрация: 21.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 вот уж действительно проблема, не сам мусор, а двуногие его оставляющие



у меня соседка на даче такую привычку имела, приедет на внедорожнике с детьми на дачу, потом влажными салфетками обувь детскую вытирает и бросает на дорогу эти салфетки



я потом эти салфетки на их участок закидывал прямо на входе, чтобы видно было, двух раз хватило, не мусорила на дороге после