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§ NG.kz
За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт Целинпроект» в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 3 июня, на совещании в областном акимате сообщил заместитель директора филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» Акимжан ЖАКУПОВ. Речь шла об итогах экспертной деятельности за 2018 год.
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§ Тот самый
Re: За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт...
Тот самый


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Сообщений: 106
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между тем их халтурные проекты стоят миллионы! А потом то земля просела, то асфальт растаял, то трещины по фундаменту, то лужи стоят что не проехать, ни пройти. И в целом весь новострой выглядит очень убого: нет у проектировщиков свежей мысли, полета фантазии, не видно заботы о людях, которым жить в ваших проектах десятки лет.

Надо открыть рынок, чтобы проектировщики из других стран могли здесь работать, может тогда уровень вырастет.
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§ Victor Yang
За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт Целинпроект» в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11579
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Надо открыть рынок, чтобы проектировщики из других стран могли здесь работать, может тогда уровень вырастет.

Страны ЕвразЭС могут работать здесь, но им совсем это не интересно. А насчёт экспертизы - наша относительно строгая, но эксперты, так скажем, тоже люди и не без изъянов.
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§ Игорь Васильевич
Re: За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт...
Игорь Васильевич


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 03.06.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Согласен, и иногда возникают спорные вопросы с нашей экспертизой, но при этом экспертов нашей экспертизы переубедить невозможно, в том числе и самого господина Жакупова!
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