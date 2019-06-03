Тот самый Re: За низкое качество работы лишилось лицензии ТОО «Институт... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 106

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:07 Между тем их халтурные проекты стоят миллионы! А потом то земля просела, то асфальт растаял, то трещины по фундаменту, то лужи стоят что не проехать, ни пройти. И в целом весь новострой выглядит очень убого: нет у проектировщиков свежей мысли, полета фантазии, не видно заботы о людях, которым жить в ваших проектах десятки лет.



Надо открыть рынок, чтобы проектировщики из других стран могли здесь работать, может тогда уровень вырастет.