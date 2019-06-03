Vital Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических... #4





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:15 Цитата: drakon:



Да и я про тоже. Сегодня появляется страховка на здоровье. Скорей всего завтра уже появится страховка(налог короче) на деятельно ть полиции. Если нг нужна была реклама. То можно просто юджину было позвонить. Он бы во дворе цветы посадил в этой форме и бачьки мусорные поставил так чтоб с космоса было видно)) =)))