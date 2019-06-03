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§ NG.kz
К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков присоединились полицейские
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35887
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередную акцию по уничтожению надписей, рекламирующих синтетические наркотики, корреспонденты «НГ» провели сегодня, 3 июня. К нам присоединились сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Костанайской области.
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§ лимон
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
двоякое чувство, вроде и нужное дело, а выглядит как соревнование у кого больше краски и внешний вид лучше не становится

а камер "безопасный двор", или как там, нету? для поимки хулиганов
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§ Vital
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я б был министром. Уволил бы сразу без объяснений. Считаю эту клоунаду пора жёстко прикрыть. Ну это я увы. А вы можете продолжать. Ещё предлагаю. Стриптиз данс устроить на фоне домов.
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§ drakon
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не теми методами, боретесь господа -
Полицейские. Ваше дело - выявлять
художников, писателей и Сажать... :lol: :-o
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§ Vital
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да и я про тоже. Сегодня появляется страховка на здоровье. Скорей всего завтра уже появится страховка(налог короче) на деятельно ть полиции. Если нг нужна была реклама. То можно просто юджину было позвонить. Он бы во дворе цветы посадил в этой форме и бачьки мусорные поставил так чтоб с космоса было видно)) =)))
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§ Тот самый
Re: К акции «НГ» по закрашиванию рекламы синтетических...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вся борьба? А по камерам найти кто красит? Всё бы ничего, но это ж ОФИЦЕРЫ управления по противодействию наркопреступлениям! Может нанять вместо них всех пару дворников и пусть красят? Дешевле обойдется. Ну и цвет подбирали бы к фасаду хотя бы примерно.
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