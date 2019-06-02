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≡ "Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и обещали организаторы, предприниматели выставили продукты по сниженным ценам. Торговля шла успешно, от покупателей не было отбоя. Некоторые прилавки опустели уже через час после старта продаж.
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§ yudjin
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5934
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от здания "Казпочты" до музея им. Алтынсарина.

Гоша молодой, да шустрый, но музей не ИМЕНИ Алтынсарина, а музей И.Алтынсарина.

Цитата:
дна рыба выскользнула и с хлестом упала на асфальт.

Судя по фото, рыба упала на брусчатку)


Цитата:
Также Мухамбетов сказал, что необходимо организовать такую же ярмарку ко дню столицы.

К дню рождения Нур-султана наверное надо напрягать столичных производителей, чтобы они везли в ответ на наш прошлогодний подарок - велосипедную дорожку, к нам свои достижения. Но ведь беда, кроме понтов в столице ничего не производят!
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* drakon
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16425
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

"Её же всё равно потом помоют!"

Брусчатку тоже - помоют?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 02.06.2019 - 19:53]
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* Добринцофф
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6534
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.06.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ещё одним свидетельством её торговой деятельности стали руки, которые за два часа работы на жаре покрылись яркими пятнами засохшей крови, так как перчаток не было. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35005?1559489943

Нет перчаток.
Где разделочная подписанная доска?
Где специально промаркированный нож?
Почему за прилавком посторонние люди без спецодежды?
Кстати хорошо если сан книжка есть хотя бы у продавца,те двое помощников сто пудов без санкнижки мясо таскают.
Где баночка с раствором хлорки,для обработки прилавков?
Почему скоропортящийся продукт продаётся без специального холодильного оборудования?
Где элементарная вода,помыть руки?
Где туалет?
Вот этого перечня хватит минимум на 150000 штрафа.
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§ сайлау курманов
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.06.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне показалось что продают ту колбасу что из курятину выдают за конину , этикетка сильно похоже
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* drakon
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16425
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
из курятину выдают за конину ,

Что уж, какие этикетки были... :lol:
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§ Георгий ГОВОРОВ
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 3
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 02.06.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я всё же доверяю Яндекс карте, которая пишет, что у нас расположен "Костанайский областной мемориальный музей им. И. Алтынсарина", хотя могу и ошибаться. Но, вы правы, рыба действительно упала на брусчатку. Однако! От этого легче и не стало:)

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 02.06.2019 - 23:38]

[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 02.06.2019 - 23:39]
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§ Victor Yang
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11578
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.19 - 07:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я всё же доверяю Яндекс карте, которая пишет, что у нас расположен "Костанайский областной мемориальный музей им. И. Алтынсарина"

Не стоит. На тех же Яндекс-картах есть фото таблички с официальным наименованием - и там написано, что это музей И. Алтынсарина. А вот школа-интернат действительно носит его имя.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
вы правы, рыба действительно упала на брусчатку. Однако! От этого легче и не стало:)

А в данном случае я больше соглашусь с продавцом - рыба вылавливается и сразу идёт в продажу, без предварительной обработки. Да и вылавливается онане в лучших условиях. Тут гораздо опаснее её хранение на жаре.
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§ Vital
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня родители, пенсы. На огороде грядка огурцов, и редиска. Пять кур бегают одно или два яичка приносят. Не разу от них не слышал что они на ярмарку ходили. Захожу к ним, открываю холодильник а там котлетки, салатики, компот к. . В морозилке пельмешки, рыба уже почищена. Оба живут на пенсию. Я им не помогаю. Один раз только телек подарил большой и все. А они мне постояно, то пельмешей пакет дадут, то рыбки.
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§ Тимур Гафуров
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 439
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 03.06.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
и там написано, что это музей И. Алтынсарина.

Исправили. Спасибо
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§ arman_kst
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни разу не ходили на такие ярмарки
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* лимон
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Ни разу не ходили на такие ярмарки


ну как бы логично, если не относитесь к

Код:
Как подчеркнул аким области, особая роль у ярмарки в сфере обеспечения продуктами питания многодетных семей и уязвимых слоев населения, которые могут закупиться едой на целый месяц. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35005
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§ Vital
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Да не ходят туда малоимущие, ну или многодетные. Что б ходить на ярмарку нужны деньги. А у тех их нет. Те покупают по чи чуть, что б день протянуть.
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* лимон
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Да не ходят туда малоимущие, ну или многодетные.


кто же туда ходит? зажиточные горожане?
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§ Vital
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
Да. Тем когда делать нечего. Им в кайф. Они ждут ярмарку как ману небесную. Есть категория людей которые постоянно гоняют то на складскую то на ярмарку. С экономил 100 теньге они считают это большим достижением.
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