Цитата: Георгий ГОВОРОВ:

Я всё же доверяю Яндекс карте, которая пишет, что у нас расположен "Костанайский областной мемориальный музей им. И. Алтынсарина"

Не стоит. На тех же Яндекс-картах есть фото таблички с официальным наименованием - и там написано, что это музей И. Алтынсарина. А вот школа-интернат действительно носит его имя.

Цитата: Георгий ГОВОРОВ:

вы правы, рыба действительно упала на брусчатку. Однако! От этого легче и не стало:)

А в данном случае я больше соглашусь с продавцом - рыба вылавливается и сразу идёт в продажу, без предварительной обработки. Да и вылавливается онане в лучших условиях. Тут гораздо опаснее её хранение на жаре.