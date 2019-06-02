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§ NG.kz
Названы 100 лучших песен в истории человечества
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы составить рейтинг, журналисты издания разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.
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§ сайлау курманов
Re: Названы 100 лучших песен в истории человечества
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3093
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.06.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А из наших никого что ли? Я бы костер Макаревича и миллион роз Паулса добавил
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§ директор пляжа
Re: Названы 100 лучших песен в истории человечества
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.06.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как же юрка лоза?..(
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