/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спасите медведицу!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Спасите медведицу!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35880
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.19 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подписчица аккаунта "НГ" в Инстаграм Наталья призывает спасти медведицу, которая живет на базе отдыха "Радуга".
Читать новость

§ Vital
Re: Спасите медведицу!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.06.19 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дворе 21 век. У каждого есть в кармане телефон с камерой. Вы хоть новость выкладывайте красиво. А то такое ощущение, так в лом, одолжение типа сделала. Помоги медведю. И все. Вот Наталья пример :
URL=http://www.radikal.ru][/URL

Эта не "радуга". Если че ну тоже сидит в пыле вдоль дороги у кафе. Я ему землянику купил. Сезон как раз был. Он если честно не охотно без аппетита скушал.
Профайл

* лимон
Re: Спасите медведицу!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.06.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где фото? видео?
интересно, ст 316 ук рк "жестокое обращение с животными" конкретно здесь применима?
Профайл

* Rexyn
Re: Спасите медведицу!
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 124
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.06.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
где фото? видео?

Добавили
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: лимон, Ольга Колоколова, Добринцофф, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 134
Пользователей: 4
Всего: 138

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх