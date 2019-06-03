Vital Re: Спасите медведицу! #1





(Пользователи) Сообщений: 7631

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 08:01 На дворе 21 век. У каждого есть в кармане телефон с камерой. Вы хоть новость выкладывайте красиво. А то такое ощущение, так в лом, одолжение типа сделала. Помоги медведю. И все. Вот Наталья пример :

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Эта не "радуга". Если че ну тоже сидит в пыле вдоль дороги у кафе. Я ему землянику купил. Сезон как раз был. Он если честно не охотно без аппетита скушал.