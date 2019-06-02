Цитата: от здания "Казпочты" до музея им. Алтынсарина.

Гоша молодой, да шустрый, но музей не ИМЕНИ Алтынсарина, а музей И.Алтынсарина.



Цитата: дна рыба выскользнула и с хлестом упала на асфальт.

Судя по фото, рыба упала на брусчатку)





Цитата: Также Мухамбетов сказал, что необходимо организовать такую же ярмарку ко дню столицы.

К дню рождения Нур-султана наверное надо напрягать столичных производителей, чтобы они везли в ответ на наш прошлогодний подарок - велосипедную дорожку, к нам свои достижения. Но ведь беда, кроме понтов в столице ничего не производят!