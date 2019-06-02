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≡ "Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и обещали организаторы, предприниматели выставили продукты по сниженным ценам. Торговля шла успешно, от покупателей не было отбоя. Некоторые прилавки опустели уже через час после старта продаж.
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§ yudjin
Re: "Её же всё равно потом помоют!" - особенности...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5934
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.06.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от здания "Казпочты" до музея им. Алтынсарина.

Гоша молодой, да шустрый, но музей не ИМЕНИ Алтынсарина, а музей И.Алтынсарина.

Цитата:
дна рыба выскользнула и с хлестом упала на асфальт.

Судя по фото, рыба упала на брусчатку)


Цитата:
Также Мухамбетов сказал, что необходимо организовать такую же ярмарку ко дню столицы.

К дню рождения Нур-султана наверное надо напрягать столичных производителей, чтобы они везли в ответ на наш прошлогодний подарок - велосипедную дорожку, к нам свои достижения. Но ведь беда, кроме понтов в столице ничего не производят!
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* drakon
"Её же всё равно потом помоют!" - особенности первой летней ярмарки, прошедшей сегодня в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16424
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

"Её же всё равно потом помоют!"

Брусчатку тоже - помоют?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 02.06.2019 - 19:53]
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