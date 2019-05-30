maxsaf Re: Вокруг шашлыка #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1946

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:33 У нас под шашлык готовые наборы овощей с соусом Ранч посредине, помимо перечисленного туда входит сельдерей, обязательно мини помидорки Черри и бэби-морковки, уже чищенные размером как мизинец. А мясо и правда самое лучшее - домашнее, его ешь - и понимаешь - то, что надо. Хотя у нас в магазине тоже все достаточно вкусное, стэйки говяжьи AAA - вообще тема с барбекю или баффало со усами. Дети любят куриные бедрышки на гриле, под любым соусом, завтра буду жарить, а себе я пару eye rib стейков взял, и свежую васаби ядерную, которая аж до макушки простреливает , ну и с соевым соусом